В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся
Вытаскивать огромную машину пришлось спасателям
Без спецтехники такую машины вытащить из кювета было бы невозможно.Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России
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ДТП произошло 22 октября, недалеко от деревни Захарьино в Вытегорском районе Вологодской области. Как сообщает АСУНЦ «Вытегра», на место выезжали спасатели. Мужчина за рулем ЗИЛа не справился с управлением.
Тяжелая машина на скорости вылетела за трассу и перевернулась на кабину. Водитель в аварии не пострадал.
Спасатели выехали на место - у них есть техника, способная вытащить из кювета тяжелые машины. В результате грузовик перевернули и вытянули на проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU