В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-23T12:54:19+03:00

Без спецтехники такую машины вытащить из кювета было бы невозможно. Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

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ДТП произошло 22 октября, недалеко от деревни Захарьино в Вытегорском районе Вологодской области. Как сообщает АСУНЦ «Вытегра», на место выезжали спасатели. Мужчина за рулем ЗИЛа не справился с управлением.

Тяжелая машина на скорости вылетела за трассу и перевернулась на кабину. Водитель в аварии не пострадал.

Спасатели выехали на место - у них есть техника, способная вытащить из кювета тяжелые машины. В результате грузовик перевернули и вытянули на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU