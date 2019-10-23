Установлен новый прожиточный уровень для вологодских пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-23T12:44:23+03:00

Он будет введен с 1 января 2020 года

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В Вологодской области введен прожиточный уровень для пенсионеров на 2020 год. Он составит 9572 рубля. В нынешнем году он составляет 8879 рублей. Таким образом, прожиточный минимум вырос на 696 рублей. Такую цифру установили депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на очередной сессии, которая состоялась 23 октября.

Напомним, установление прожиточного минимума важно для определения размера социальных доплат малоимущим пенсионерам. Таких в Вологодской области насчитывается более 35 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU