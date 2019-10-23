Вологодские полицейские спасли дальнобойщика

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-23T09:16:26+03:00

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ЧП произошло на 679 км трассы Москва-Архангельск. Наряд ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Верховажский» помог дальнобойщику добраться до центральной районной больницы. Водитель шел по маршруту, когда вдруг почувствовал себя плохо. Ему стало тяжело дышать, появилась резкая боль в груди. Мужчина запросил помощь по рации у других дальнобойщиков, они посоветовали обратиться к ближайшему экипажу ДПС.

37-летнего дальнобойщика из Брянской области работники ДПС доставили в больницу Верховажья, фуру разместили в безопасном месте. Медики ЦРБ моментально приняли больного и оказали ему необходимую помощь. Мужчина сразу почувствовал себя лучше. Пострадавший передал благодарность своим спасителям: лейтенанту полиции Василию Шишову и прапорщику полиции Александру Хромцову. Водитель уже продолжает свой путь, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU