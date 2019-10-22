Подозреваемый в приставании к несовершеннолетним на темном "Дастере" был задержан

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-22T18:44:39+03:00

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"Мужчина, пристававший к школьницам в Харачево, задержан," - написал на своей страничке глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Как он сообщает, вчера соцсети забили тревогу: пожилой мужчина на дороге у Харачево предлагает несовершеннолетним сексуальные пошлости за деньги, приглашает подвести до школы.

Сергей Жестянников сразу же взял ситуацию на контроль, подключились коллеги из ОНФ. "Муниципальная стража отработала ситуацию с коллегами из РОВД, было организовано патрулирование територии. Мужчина задержан, с ним работают правоохранительные органы," - так коротко сообщает о решении одного из вопросов на его территории глава района.

Как оказалось, похотливым охотником на детей оказался 62-летний пенсионер из Вологды, злостный алиментик. Он уже сознался в приставании.

Стало известно, что информация по факту приставания к ребенку находилась в полиции месяц. Якобы, участковый отработал ее и передал СУ СК РФ.

Как сообщала "Комсомолка", в поселке Харачево 17 сентября 2019 года мужчина предложил 14-летней девочке подвезти ее до автобусной остановки. Он был на иномарке «Renault DUSTER» темного цвета. Когда девочка сидела на заднем сидении в его авто, он сделал ребенку непристойные предложения. Но девочка отказалась и ушла. Он продолжал ей кричать через открытое окно, но уговорить ее не смог.

Девочка рассказала о странном мужчине родным, те сообщили участковому... Каково было изумление всех знавших о ЧП, когда они увидели сладострастника на иномарке вновь в Харычево.

На их возмущенные записи и отреагировал глава района.

Полицией было организовано патрулирование и, едва мужчина появился, был задержан и доставлен в РОВД Вологодского района.

Следователи проверяют причастность мужчины к подобным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU