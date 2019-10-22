Двое вологжан залезли в дом, где ограбили и избили 83-летнюю хозяйку

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-22T17:59:37+03:00

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83-летняя пенсионерка позвонила ночью в полицию: в ее дом проникли двое мужчин.

ЧП случилось на окраине Вологды: пенсионерка живет в районе 2-го Турундаевского переулка.

Мужчины требовали у женщины деньги и ценные вещи, угрожали убийством и несколько раз ударили старушку. Добычей разбойников стал кошелек с небольшой суммой денег, сотовый телефон и алюминиевая посуда.

Об этом сообщает УМВД России по Вологодской области.

Полицейские вычислили грабителей. Они поехали проверять пункты приема цветного металла и увидели на улице Элеваторной двух пьяных мужчин. Они несли алюминиевые бидоны.

Два "героя" не могли пояснить - что за бидоны и почему внутри другая кухонная посуда. Один из пешеходов "понтовался" кнопочным мобильным телефоном той же модели, что пропал у пенсионерки.

Странных мужчин задержали. В отделе полиции выяснилось, что это безработные и неоднократно судимые люди. Они начали вспоминать произощедшее и сообщили, что не ожидали застать в доме хозяйку. Что напали на нее от неожиданности. От стресса они стали требовать у беззащитной пенсионерки деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU