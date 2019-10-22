2019-10-22T17:00:05+03:00
Общество

В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки

Вся она будет уничтожена
Иван Чухнин
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В Вологде изъяли незаконную водку. В ходе специального рейда полицейские проверяли склад на улице Залинейной и нашли там нарушение федерального законодательства.

Там они изъяли 372 единицы незаконной алкогольной продукции объемом 0,5 литра.

Аналогичный факт выявлен и в торговой точке на Воркутинской. Там конфисковано 120 бутылочек по 100 мл алкоголя каждая.

За такое нарушение законодательства грозит наказание - административный штраф на граждан до двух тысяч рублей, сообщает УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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