В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-22T17:00:05+03:00

Вся она будет уничтожена

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В Вологде изъяли незаконную водку. В ходе специального рейда полицейские проверяли склад на улице Залинейной и нашли там нарушение федерального законодательства.

Там они изъяли 372 единицы незаконной алкогольной продукции объемом 0,5 литра.

Аналогичный факт выявлен и в торговой точке на Воркутинской. Там конфисковано 120 бутылочек по 100 мл алкоголя каждая.

За такое нарушение законодательства грозит наказание - административный штраф на граждан до двух тысяч рублей, сообщает УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU