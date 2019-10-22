В Череповце рабочий упал в монтажный проём
В Череповце на рабочем месте пострадал рабочий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - нарушение требований по охране труда на предприятии. Об этом сообщает пресс-центр регионального СУ СК РФ.
ЧП случилось 19 августа 2019 года. По указанию мастера строительно-монтажной компании, рабочие сделали в перекрытии монтажный проем - чтобы удобней было поднимать строительные материалы. Перекрытие находилось на высоте примерно 8 метров от уровня земли.
Отверсите было сделано, но не огорожено. В него и угодил один из рабочих. Он упал и получил телесные повреждения, которые экспертиза признала как "тяжкий вред здоровью".
Специалисты государственной инспекции труда пришли к выводу, что к ЧП привело отсутствие обеспечения безопасных условий труда. Ведется расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU