В Череповце рабочий упал в монтажный проём

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-22T15:32:09+03:00

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В Череповце на рабочем месте пострадал рабочий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - нарушение требований по охране труда на предприятии. Об этом сообщает пресс-центр регионального СУ СК РФ.

ЧП случилось 19 августа 2019 года. По указанию мастера строительно-монтажной компании, рабочие сделали в перекрытии монтажный проем - чтобы удобней было поднимать строительные материалы. Перекрытие находилось на высоте примерно 8 метров от уровня земли.

Отверсите было сделано, но не огорожено. В него и угодил один из рабочих. Он упал и получил телесные повреждения, которые экспертиза признала как "тяжкий вред здоровью".

Специалисты государственной инспекции труда пришли к выводу, что к ЧП привело отсутствие обеспечения безопасных условий труда. Ведется расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU