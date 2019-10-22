В Вологодской районе ищут развратника - водителя темного "Рено Дастер"
Ведется проверка сообщения несовершеннолетней девочке о инциденте в поселке Харачево Вологодского района.
Согласно заявлению, в Харачево 17 сентября предложил 14-летней девочке подвезти ее до остановки общественного транспорта на автомашине марки «Renault DUSTER» темного цвета.
В машине он предложил ребенку заняться непристойным. Девочка от предложенного отказалась и ушла. О ЧП рассказала старшим, те обратились в полицию
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя.
Всех жителей Вологодской области, ставших жертвами подобных действий мужчины, просим обратиться в следственный отдел по Вологодскому району СУ СК России по Вологодской области по тел.89218243382, (8172) 57-21-50, 57-21-55 или в ближайший отдел полиции, следственное управление СК РФ по Вологодской области, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU