СЕГОДНЯ 14:09 2019-10-22T14:09:18+03:00

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В Вологодской области введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-службаправительства Вологодской области. Причиной стала критическая ситуация на полях- уборка урожая.

Как сообщал Город Во, 21 октября нзаместитель губернатора Михаил Глазков сообщил о чрезвычайной ситуации, сложившейся в аграрном комплексе и попросил ввести режим ЧС. Это позволит избежать штрафных санкций от министерства сельского хозяйства.

Сложности появились из-за погоды. На сегодня убрано лишь 80% зерновых и зернобобовых культур, 81% — картофеля, 64% от посевных площадей — овощей.

"Техника на полях вязнет, комбайны приходится таскать тракторами", — сообщил губернатор Олег Кувшинников и утвердил решение ввести ЧС в регионе.

Вологжане сложилась с уборкой льна — всего 27% от плана.

Уборка урожая продолжается.

«Мы поддержим те хозяйства, которые понесли наибольший ущерб. Также выделим дополнительные средства на закупку семян в следующем году», — пообещал Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU