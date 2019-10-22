В Вологодской области введен режим ЧС
В Вологодской области введен режим ЧС. Об этом сообщает пресс-службаправительства Вологодской области. Причиной стала критическая ситуация на полях- уборка урожая.
Как сообщал Город Во, 21 октября нзаместитель губернатора Михаил Глазков сообщил о чрезвычайной ситуации, сложившейся в аграрном комплексе и попросил ввести режим ЧС. Это позволит избежать штрафных санкций от министерства сельского хозяйства.
Сложности появились из-за погоды. На сегодня убрано лишь 80% зерновых и зернобобовых культур, 81% — картофеля, 64% от посевных площадей — овощей.
"Техника на полях вязнет, комбайны приходится таскать тракторами", — сообщил губернатор Олег Кувшинников и утвердил решение ввести ЧС в регионе.
Вологжане сложилась с уборкой льна — всего 27% от плана.
Уборка урожая продолжается.
«Мы поддержим те хозяйства, которые понесли наибольший ущерб. Также выделим дополнительные средства на закупку семян в следующем году», — пообещал Олег Кувшинников.
ИСТОЧНИК KP.RU