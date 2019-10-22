В Череповце сносят деревяшки у парка КиО

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-22T12:00:46+03:00

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В городе металлургов начался снос 12 деревянных двухэтажных бараков у парка Культуры и Отдыха. Первым уничтожили дом №3 по улице Максима Горького. В 10 микрорайоне под снос пошел участок между улицами Горького, Данилова и переулком Ухтомского. Расселили 84 семьи.

Подрядчик планирует аккуратно сносить дома, т.к. в этой области расположены действующие сети. Аукцион на застройку фирма "Железобетон-12" выиграла 4 года назад, застройщик выплатил собственникам 48 миллионов рублей и купил 54 квартиры для расселения.

На двух гектарах расположатся три 12-16 этажные дома по четыре секции в каждом. Планируется разместить 700 квартир. ЖК построят к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU