В Череповце женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
Автоледи не предоставила преимущество в движении
-Фото: Областной УГИБДД
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В городе металлургов произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Авария случилась в 8 часов вечера на улице Красной. 46-летняя автоледи не уступила дорогу двухколесному транспорту, хотя он имел преимущество в движении. «Хюндай Крета» при повороте налево столкнулся с «Аполо RFZ-125», которым управлял 17-летний подросток.
Юноша отделался закрытым переломом левого предплечья.
ИСТОЧНИК KP.RU