На двое суток в Вологде отключат воду

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-22T09:22:53+03:00

С 10 часов вечера 28 октября до 10 часов вечера 30 октября в десятках домов областной столицы снизят давление воды до уровня 2-3 этажей

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В Вологде в микрорайоне Тепличном будут ремонтировать ветхий участок водопровода. Вологжан ждет снижение давления воды до уровня 2-3 этажей. Проблемы с водой будут с 22 часов 28 октября до 22 часов 30 октября на девяти улицах Вологды.

Следующие дома будут получать воду лишь до уровня 3 этажа: микрорайон Тепличный - дома № 1, 2, 2а, 3, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 7, 8А (детский сад), 9, 10, 11, 12 (детский сад), 13, 14, 15, 16, 17, 18; Говоровский проезд - дома №№ 6, 6а.

До уровня второго этажа:

ул. Сергея Преминина - дома №№ 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14; ул. Молодежная - дома №№ 4, 5, 5Б, 5В, 6, 8, 13, 13А, 13Б, 13В, 12, 16, 20, 20А (детский сад); ул. Болонина - дома № 1, 3, 5, 7, 7А, 8, 18, 20, 22; ул. Можайского - дома №№ 18, 20; Локомотивный переулок - дома № 2, 3, 5, 5А, 13; Паровозный переулок - дома №№ 49 (детский сад), 27А, 29А.

Воду отключат улице Ленинградской в домах №№ 71, 73, 73А.

Будет организован подвоз воды 29 и 30 октября: в Тепличном микрорайоне к дому № 3,на улице Болонина к дому № 8 с 10 до 13 часов и с 18 до 21 часов; на улице Сергея Преминина у домов № 6 и № 14 с 14 часов до 17:30, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU