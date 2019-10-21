ЧП в Соколе: в центре города экскаватор ушел под землю

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-21T18:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Гусеничный экскаватор провалился под землю в центре Сокола. ЧП случилось на улице Орешкова. Фото появилось в соцсети «ВКонтакте».

Сокольчане бурно обсуждают произошедшее. Одна пользователь сети предполагает: " Если болото в администрации, то везде будет болото". Другой оправдывает ЧП погодой: «Погода такая, ничего не поделаешь. Сейчас везде болото, за месяц уровень воды в речке поднялся больше, чем на метр».

Есть и рациональное объяснение инциденту: «Здесь всегда был прорыв, постоянно стояла вода и лился ручей на дорогу».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU