2019-10-21T18:23:19+03:00
Происшествия

ЧП в Соколе: в центре города экскаватор ушел под землю

О пострадавших не сообщается
Иван Чухнин
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ЧП случилось на улице Орешкова.ЧП случилось на улице Орешкова.
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Гусеничный экскаватор провалился под землю в центре Сокола. ЧП случилось на улице Орешкова. Фото появилось в соцсети «ВКонтакте».

Сокольчане бурно обсуждают произошедшее. Одна пользователь сети предполагает: " Если болото в администрации, то везде будет болото". Другой оправдывает ЧП погодой: «Погода такая, ничего не поделаешь. Сейчас везде болото, за месяц уровень воды в речке поднялся больше, чем на метр».

Есть и рациональное объяснение инциденту: «Здесь всегда был прорыв, постоянно стояла вода и лился ручей на дорогу».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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