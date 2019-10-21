ЧП в Соколе: в центре города экскаватор ушел под землю
О пострадавших не сообщается
ЧП случилось на улице Орешкова.
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Гусеничный экскаватор провалился под землю в центре Сокола. ЧП случилось на улице Орешкова. Фото появилось в соцсети «ВКонтакте».
Сокольчане бурно обсуждают произошедшее. Одна пользователь сети предполагает: " Если болото в администрации, то везде будет болото". Другой оправдывает ЧП погодой: «Погода такая, ничего не поделаешь. Сейчас везде болото, за месяц уровень воды в речке поднялся больше, чем на метр».
Есть и рациональное объяснение инциденту: «Здесь всегда был прорыв, постоянно стояла вода и лился ручей на дорогу».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU