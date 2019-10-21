2019-10-21T17:23:55+03:00
Происшествия

Молодой человек угрожал полицейским спрыгнуть с четвертого этажа

Он был участником застолья, переросшего в грабеж
Иван Чухнин
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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции всего за несколько часов нашли пропавший мобильный телефон.

В полицию Вологды обратился мужчина 1984 г.р. У него пропал смартфон. Причем забрали у него его же собутыльники. Он познакомился на улице с компанией молодых людей 1999, 2002 и 2007 годов рождения.

Знакомство они отмечали в одном из подъездов на улице Воркутинской. Когда алкоголь закончился, молодые люди стали отправлять мужчину в магазин. Когда он ответил отказом, юноши отобрали у него сотовый телефон и убежали. Мужчина сообщил о произошедшем стражам порядка.

Как выяснилось, мужчина знал телефон матери одного из грабителей. Созвонившись с ней, полиция выяснила номер сына. Полицейские пригласили его на встречу, на которую он явился с другом.

Как оказалось, оба были недавние сотрапезники ограбленного.

Молодые люди рассказали, где находится их третий товарищ. Туда и отправились полицейские. В комнате общежития на улице Воркутинской молодой человек, увидев полицейских, бросился к общему балкону 4-го этажа и заперся изнутри. После этого он забрался на перила и стал угрожать полицейским спрыгнуть.

Тем временем на помощь приехал еще один наряд ППСП. Так что пока один наряд вел переговоры с юношей, полицейские другого наряда сумели подняться на балкон и буквально за ноги стащили молодого человека с перил.

У молодого человека нашли похищенный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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