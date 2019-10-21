2019-10-21T16:55:30+03:00
Общество

Воровка орудовала в череповецкой финансовой организации

Полиция ее легко вычислила
Иван Чухнин
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Полицейские Череповца задержали подозреваемую в присвоении крупной суммы денег.

В полицию Череповца обратилась управляющая одной из финансовых организаций. Она сообщила, что к ним стали обращаться клиенты, утверждавшие, что с организацией они рассчитались, но на их адрес поступают требования погасить задолженность. При этом они предъявляли квитанции об оплате.

Сотрудники полиции установили, что деньги от клиентов получала работница, но в базу данных сумму не вносила, а деньги похищала.

Девушка 1989 года рождения с января по июль занималась хищениями, а потом уволилась.

Ее пригласили в полицию. Подозреваемая признала свою вину, и пояснила, что пошла на преступление в связи с трудным финансовым положением. Всего она похитила более 60 тысяч рублей.

В отношении череповчанки органами дознания УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Девушке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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