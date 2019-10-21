2019-10-21T15:31:29+03:00
Происшествия

Война за недра: перестрелка с тремя ранеными произошла в кирилловском карьере

Усмирять ссору выезжал ОМОН
Иван Чухнин
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Перестрелка произошла в одном из вологодских карьеров. Пострадало три человека. ЧП случилось 20 октября. Как оказалось, в карьере произошли разборки.

Одним из аргументом стало оружие. Как сообщает областная прокуратура, в воскресенье, около 10:40 часов утра, в карьере ПАО «Череповецкое карьерное управление» у поселка Шиндалово Кирилловского района произошел конфликт представителей двух предприятий. В разборках участвовало около 30 человек. Страсти накалились, было применено травматическое оружие. По информации УМВД, три человека получили ранения. На место выехал ОМОН.

По факту применения оружия и ранения людей возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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