Стала известна программа традиционной акции «Ночь искусств»
Акция «Ночь искусств» пройдет в вологодском Кремле.
Участников проводят в палаты Иосифа Золотого.
3 ноября в Вологодском государственном музее-заповеднике пройдет традиционная акция «Ночь искусств». В программе - экскурсии, квесты, театральные и музыкальные выступления.
В 14:00 участники акции смогут с экскурсией посетить палаты Иосифа Золотого. В обычные дни они закрыты для посещения. Но в «Ночь искусств» для любителей прекрасного будет сделано исключение.
С 15:00 до 18:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» будет организована программа «Взгляд в прошлое». Она включает мастер-классы и викторины.
В 13:00 в художественном отделе Вологодского кремля стартует экскурсия по выставкам «Мир красочный, поющий и звенящий», «Острова традиций» и «Художники-ювелиры Вологодчины».
В 15:00 в Юго-Западной башне кремля театр-студия «Сонет» покажет вологжанам спектакль «Катькин день».
В 17:30 в Белом зале выступит оркестр под руководством Александра Султаншина.
Мероприятия пройдут и в филиалах музея-заповедника.
В 16:30 Музей кружева проведёт для гостей квест «Точка отсчёта», а в 18:00 авторскую программу «Магия шёлка» представит художник Роман Захаров.
Музыкальный вечер состоится в «Мире забытых вещей»: в 18:00 в музее начнётся концерт Владимира Сергеева «Эх, друг гитара».
«Мост в прошлое» свяжет два столетия в Доме купца Самарина: интерактивная программа начнется в 14:00 и продлится до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU