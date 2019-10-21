Стала известна программа традиционной акции «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-21T15:21:58+03:00

Она пройдет в Вологодском кремле

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Акция «Ночь искусств» пройдет в вологодском Кремле.

Участников проводят в палаты Иосифа Золотого.

3 ноября в Вологодском государственном музее-заповеднике пройдет традиционная акция «Ночь искусств». В программе - экскурсии, квесты, театральные и музыкальные выступления.

В 14:00 участники акции смогут с экскурсией посетить палаты Иосифа Золотого. В обычные дни они закрыты для посещения. Но в «Ночь искусств» для любителей прекрасного будет сделано исключение.

С 15:00 до 18:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края» будет организована программа «Взгляд в прошлое». Она включает мастер-классы и викторины.

В 13:00 в художественном отделе Вологодского кремля стартует экскурсия по выставкам «Мир красочный, поющий и звенящий», «Острова традиций» и «Художники-ювелиры Вологодчины».

В 15:00 в Юго-Западной башне кремля театр-студия «Сонет» покажет вологжанам спектакль «Катькин день».

В 17:30 в Белом зале выступит оркестр под руководством Александра Султаншина.

Мероприятия пройдут и в филиалах музея-заповедника.

В 16:30 Музей кружева проведёт для гостей квест «Точка отсчёта», а в 18:00 авторскую программу «Магия шёлка» представит художник Роман Захаров.

Музыкальный вечер состоится в «Мире забытых вещей»: в 18:00 в музее начнётся концерт Владимира Сергеева «Эх, друг гитара».

«Мост в прошлое» свяжет два столетия в Доме купца Самарина: интерактивная программа начнется в 14:00 и продлится до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU