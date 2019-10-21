Тело пропавшего летом вологжанина обнаружили в Лисицинском карьере

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-21T11:26:53+03:00

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В Вологодском районе нашли тело пропавшего летом 34-летнего Антона Елина. В минувшую пятницу и субботу проводились поиски на Лисицинском карьере. Дно обследовали водолазы группы «ДобротворецЪ», их коллеги из Москвы, Ярославля и Иваново, и группа следственного комитета России.

Дайверы составили подробную карту глубин карьера. Самая глубокая точка - 38 метров. В пятницу поиски закончились ничем, в субботу специалистам мешал сплошной дождь, что снизил видимость под водой. Мужчину обнаружили на глубине 22 метра. Как сообщил портал Город Во, родственники опознали погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU