Микрофинансисты заплатят 50 тысяч за спам вологжанину-должнику
Вологжанин обратился за помощью к судебным приставам: его заваливали смсками с требованием вернуть долг
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50 тысяч рублей заплатит московское ООО МФК «4финанс» за лавину смс-сообщений вологодскому должнику. Микрофинансовая организация требовала у вологжанина вернуть им просроченную задолженность. Должник обратился к судебным приставам. Коллекторы названивали мужчине, несмотря на то, что он подписал отказ от взаимодействия и обработки персональных данных. Фирма нарушила федеральное законодательство.
Суд принял решение взыскать 50 тысяч рублей с МФК, сообщает областное Управление ФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU