2019-10-21T09:56:29+03:00
Спорт

Вологжанин в Норвегии поставил 2 мировых рекорда по борьбе

Вологодский спортсмен Михаил Суриков принял участие в фестивале боевых искусств в северной стране
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологда РФ
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2 мировых рекорда установил вологжанин на фестивале боевых искусств в Норвегии. Михаил Суриков выдержал 51 бойцовский поединок подряд. Соперники со всего мира весом от 70 до 100 кг пытались сломить защиту вологодского спортсмена. Борцам из Канады, Финляндии, Норвегии, Германии, Швеции и Англии не удалось ни положить Сурикова на лопатки, ни провести болевые или удушающие приемы. Вологжанин стойко держал защиту, сдал лишь 3 поединка.

48 поединков наш спортсмен выиграл - это один мировой рекорд, 51 поединок подряд без отдыха с соперниками разного веса - засчитали за второй рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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