Ремонт дороги около Дубровского за 27 млн руб проконтролировал Накрошаев

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-21T09:41:57+03:00

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На этой неделе закончится ремонт участка дороги Дубровское - Кубенское от поселка Дубровское до Фетинино в Вологодском районе. Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев заявил, что нарушений не выявлено и качество работ его устраивает. Все нормативы и технологии выполняются.

Участок чуть более 3 км за 27 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета, ремонтируется в рамках программы «Дороги 35». Данные работы продолжают ремонт участка Прилуки - Дубровское, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU