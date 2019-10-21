2019-10-21T09:23:12+03:00
Общество

На Вологодчине почтальоны "Печкины" будут счастливы

В Вологодской области планируется выделить 400 новых велосипедов для почтальонов
Евдокия САХАРОВА
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Вологодские почтальоны получат 400 новых велосипедов. Таким образом планируют поднять качество условий труда. 75 транспортных средств получит Сокольский район, 67 – череповецкие почтальоны, 60 – вологодские, 50 – великоустюгские, по 35 штук отправятся в Бабаево и Никольск. Остатки разделят Тотемский, Вытегорский и Кирилловский почтамты.

70% почтовых отделений Вологодчины расположены в сельской местности, а средняя протяженность участка 10 км. Будем надеяться, что с двухколесным другом скорость доставки почты увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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