В Грязовецком районе полицейские научили девочек жизни
Накануне завершились областные обучающие сборы «Шаг вперед» для девушек 13-16 лет
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На Вологодчине прошли сборы «Шаг вперед» для 30 девушек 13-16 лет из разных районов области. Мероприятие организовали в Грязовецком районе. В течение трех дней девушки общались со специалистами и друг другом. Были организованы мастер-классы, тренинги, тематические занятия. За подопечными следили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.
Девушкам помогли расширить кругозор и повысить культуру общения, обучили основам правоведения. Самым активным участницам вручили грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU