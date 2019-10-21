2019-10-21T09:12:32+03:00
Общество

В Грязовецком районе полицейские научили девочек жизни

Накануне завершились областные обучающие сборы «Шаг вперед» для девушек 13-16 лет
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На Вологодчине прошли сборы «Шаг вперед» для 30 девушек 13-16 лет из разных районов области. Мероприятие организовали в Грязовецком районе. В течение трех дней девушки общались со специалистами и друг другом. Были организованы мастер-классы, тренинги, тематические занятия. За подопечными следили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

Девушкам помогли расширить кругозор и повысить культуру общения, обучили основам правоведения. Самым активным участницам вручили грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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