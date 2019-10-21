2019-10-21T09:03:52+03:00
Общество

Вологодские полицейские встретились с местными вьетнамцами

Сотрудники управления по вопросам миграции разъяснили вьетнамской диаспоре изменения, внесенные в миграционное законодательство
Евдокия САХАРОВА
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На Вологодчине заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ и заместитель начальника отдела иммиграционного контроля встретились с представителями вьетнамской диаспоры. Им разъяснили изменения, внесенные в миграционное законодательство в 2019 году. Поменялся порядок пребывания за пределами Российской Федерации иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Гражданам Вьетнама напомнили о правилах въезда в Россию, режиме пребывания и проживания, о требованиях при приеме на работу и ответственности за нарушение иммиграционного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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