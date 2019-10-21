В Вожеге осудили наркомана, чуть не забившего дошкольника до смерти

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-21T08:52:38+03:00

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В Вожеге районный суд вынес решение по делу наркомана, который заманил дошкольника в гаражи и жестоко избил. До этого еще мужчина угнал машину. Суд решил, что 4 года колонии строгого режима будет достаточно для исправления садиста.

Напомним, что трагедия произошла 20 июля этого года. 24-летний молодой человек вместе со своим знакомым, находясь под кайфом и в подпитии, заметил 6-летнего мальчика. Они завели малыша в подворотню и осужденный начал его беспричинно жестоко избивать. Ребенок получил многочисленные удары по голове и телу, его пытались душить и угрожали убить. Дошкольник потерял сознание и тогда мужчина просто перекинул мальчика на территорию детского сада, оттащил вглубь.

Мальчика обнаружили случайные прохожие. Медики диагностировали ему контузию правого глаза, закрытую черепно-лицевую травму, ссадины и кровоподтеки.

ИСТОЧНИК KP.RU