2019-10-21T08:52:38+03:00
Происшествия

В Вожеге осудили наркомана, чуть не забившего дошкольника до смерти

Районный суд назначил ему 4 года лишения свободы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: СУ СК РФ по Вологодской области
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В Вожеге районный суд вынес решение по делу наркомана, который заманил дошкольника в гаражи и жестоко избил. До этого еще мужчина угнал машину. Суд решил, что 4 года колонии строгого режима будет достаточно для исправления садиста.

Напомним, что трагедия произошла 20 июля этого года. 24-летний молодой человек вместе со своим знакомым, находясь под кайфом и в подпитии, заметил 6-летнего мальчика. Они завели малыша в подворотню и осужденный начал его беспричинно жестоко избивать. Ребенок получил многочисленные удары по голове и телу, его пытались душить и угрожали убить. Дошкольник потерял сознание и тогда мужчина просто перекинул мальчика на территорию детского сада, оттащил вглубь.

Мальчика обнаружили случайные прохожие. Медики диагностировали ему контузию правого глаза, закрытую черепно-лицевую травму, ссадины и кровоподтеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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