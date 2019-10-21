500 бутылок спиртного уничтожили полицейские в Вологде

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-21T08:39:16+03:00

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В областной столице прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя. Полицейские изъяли 500 подозрительных бутылок. Суррогат обнаружили сразу в двух микрорайонах Вологды: на складе на улице Залинейной и в магазине на улице Воркутинской. Всего 198 литров.

На правонарушителей составили протоколы по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Вероятно, заведут уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU