2019-10-21T08:39:16+03:00
Происшествия

500 бутылок спиртного уничтожили полицейские в Вологде

198 литров алкоголя сомнительного качества изъели стражи порядка из местных магазинов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В областной столице прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя. Полицейские изъяли 500 подозрительных бутылок. Суррогат обнаружили сразу в двух микрорайонах Вологды: на складе на улице Залинейной и в магазине на улице Воркутинской. Всего 198 литров.

На правонарушителей составили протоколы по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". Вероятно, заведут уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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