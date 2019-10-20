В Вологде проведут онлайн-марафон по произведениям В.И.Белова

20 Окт. 23:56 2019-10-20T23:59:48+03:00

22 октября с 9 до 15 часов в Вологде участники марафона прочитают в режиме онлайн лучшие произведения классика

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В областной столице пройдут литературные чтения "Читаем Белова". Участники с разных площадок смогут зачитать любимые отрывки произведений классика: ожидаются «Целуются зори», «Деревня Бердяйка» и сборник рассказов «Душа бессмертна».

Мероприятие будет проходить в музее-квартире В. И. Белова, средней школе № 41 и ВГМХА им. Н. В. Верещагина. Будет налажена интернет-трансляция. Пока участвовать собрались около 189 человек. Еще можно подать заявку, позвонив по телефонам 8-921-126-14-23, 8-964-666-69-31. Марафон пройдет с 9 до 15 часов, сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.

Напомним, что сейчас проводятся VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» - с программой можно ознакомиться на сайте Культуры в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU