В Вологде проведут онлайн-марафон по произведениям В.И.Белова
В областной столице пройдут литературные чтения "Читаем Белова". Участники с разных площадок смогут зачитать любимые отрывки произведений классика: ожидаются «Целуются зори», «Деревня Бердяйка» и сборник рассказов «Душа бессмертна».
Мероприятие будет проходить в музее-квартире В. И. Белова, средней школе № 41 и ВГМХА им. Н. В. Верещагина. Будет налажена интернет-трансляция. Пока участвовать собрались около 189 человек. Еще можно подать заявку, позвонив по телефонам 8-921-126-14-23, 8-964-666-69-31. Марафон пройдет с 9 до 15 часов, сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.
Напомним, что сейчас проводятся VI Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» - с программой можно ознакомиться на сайте Культуры в Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU