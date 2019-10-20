Мэр Вологды посетил форум World Urban Parks

20 Окт. 21:47 2019-10-20T21:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Вологды Сергей Воропанов посетил международный конгресс World Urban Parks 2019 по приглашению помощника президента Татарстана Натальи Фишман. Глава областной столицы обсудил возможности создания парков в северном климате с другими чиновниками: Казань посетил губернатор Мурманской области, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Якутии Ирина Алексеева.

Специалисты из 20 стран поделились своими находками по темам общественных пространств, экологии, умных технологий для городской среды и природоцентричному проектированию городов. Интересно, как международные эксперты оценили обновление набережной в областной столице.

Татарстан уже давно в дружеских отношениях с Вологодчиной. В 2017 году на улице Северной в Вологде построили школу по типовому проекту от Республики Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU