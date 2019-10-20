Мэр Вологды посетил форум World Urban Parks
Мэр Вологды Сергей Воропанов посетил международный конгресс World Urban Parks 2019 по приглашению помощника президента Татарстана Натальи Фишман. Глава областной столицы обсудил возможности создания парков в северном климате с другими чиновниками: Казань посетил губернатор Мурманской области, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, руководитель управления архитектуры и градостроительства Якутии Ирина Алексеева.
Специалисты из 20 стран поделились своими находками по темам общественных пространств, экологии, умных технологий для городской среды и природоцентричному проектированию городов. Интересно, как международные эксперты оценили обновление набережной в областной столице.
Татарстан уже давно в дружеских отношениях с Вологодчиной. В 2017 году на улице Северной в Вологде построили школу по типовому проекту от Республики Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU