На Вологодчине на дорогах обновят и добавят видеорегистраторы
В следующем году на дорожные камеры в Вологодской области выделят на 7 миллионов больше: бюджет составить порядка 49 миллионов рублей. Вопрос обсудили в ЗСО области при планировании расхода средств на следующий год.
На Вологодчине поставят 10 новых стационарных камер, отремонтируют старые, которые были поставлены более 7 лет назад. Новые камеры должны фиксировать не только превышение скорости, но и проезд перекрестков, пересечение сплошных линий и др. На данный момент по области расположены 165 камер.
Депутаты отметили, что установка аппаратуры фотовидеофиксации повышает безопасность дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU