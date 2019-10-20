На Вологодчине на дорогах обновят и добавят видеорегистраторы

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-20T21:28:44+03:00

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В следующем году на дорожные камеры в Вологодской области выделят на 7 миллионов больше: бюджет составить порядка 49 миллионов рублей. Вопрос обсудили в ЗСО области при планировании расхода средств на следующий год.

На Вологодчине поставят 10 новых стационарных камер, отремонтируют старые, которые были поставлены более 7 лет назад. Новые камеры должны фиксировать не только превышение скорости, но и проезд перекрестков, пересечение сплошных линий и др. На данный момент по области расположены 165 камер.

Депутаты отметили, что установка аппаратуры фотовидеофиксации повышает безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU