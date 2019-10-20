2019-10-20T21:14:44+03:00
Происшествия

В Череповце ОМОН жестоко подавил фанатов на музыкальном концерте

ЧП произошло на фестивале "Время колокольчиков". По первым данным, фанаты "Алисы" начали жечь фаеры на танцполе, что не понравилось силовикам
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: www.gorodche.ru
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В Череповце произошла массовая драка с сотрудниками ОМОНа на фестивале "Время колокольчиков" в Ледовом дворце. Иногородние фанаты смогли пронести на территорию фаеры, которые они начали жечь прямо в центре танцпола во время выступления Константина Кинчева. Силовикам не понравилось такое нарушение дисциплины и, по словам очевидцев, они начали избивать всех, находящихся примерно в той области. На 20 человек составлены административные протоколы.

ГородЧЕ поделился интервью супруги, которая после концерта получила избитого мужа. Ее супруг, Алексей Тихомиров, ветеран боевых действий. Он не жег фаеры, а просто находился рядом с неизвестными ему нарушителями. Кажется, ему досталось больше всех. К медикам его отпустили только когда он показал удостоверение. Жена забрала его из больницы с жуткими ушибами, сотрясением мозга, порванной в клочья одеждой. По ее словам, у людей, которые вырывались, выдирали на концерте цепочки и крестики. Концерт на время задержания приостановили - видео от ГородЧЕ вКонтакте.

Депутат ЗСО Антон Холодов решил лично разобраться в случившемся. Чиновник заявил, что уже начал писать заявления для пострадавших в следственный комитет и прокуратуру, чтобы они проверили действия сотрудников ОМОН. Вызывает сомнение процедура задержания, оформления, кроме того, досмотра. Кто пропустил людей с фаерами? Росгвардия пока молчит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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