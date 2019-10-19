2019-10-19T21:24:03+03:00
Спорт

Три череповчанина в топе самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Вадим Шипачев, Богдан Киселевич и Дмитрий Кагарлицкий попали в список самых высокооплачиваемых хоккеистов по данным газеты "Спорт-Экспресс". В год их суммарный доход составляет 290 миллионов рублей без бонусов
Евдокия САХАРОВА
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Троих череповчан включили в топ самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ: Вадима Шипачева, Богдана Киселевича и Дмитрия Кагарлицкого.

Газета «Спорт-Экспресс» утверждает, что воспитанник череповецкой «Северстали», теперь играющий за московское «Динамо», Вадим Шипачев получает 120 миллионов рублей в год и занимает 5-7 место в общем списке. Богдан Киселевич расположился на 10-12 месте списка из 54 спортсменов. Он получает 100 млн рублей. В прошлом году он получал на 30 миллионов меньше, играя за за «Флориду Пантерз» в НХЛ. Дмитрий Кагарлицкий из «Северстали» перешел в московское Динамо, а потом ради попадания в сборную России, выбрал петербургский СКА. Сейчас он получает 70 млн рублей в год, это 38-54 места в КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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