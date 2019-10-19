Вологжане прокатились на такси за 21 тысячу рублей
Вологжане заказали такси, чтобы проехать 1056 километров от Вологды до города Губкина Белгородской области. Трое пассажиров выбрали компактвен - автомобиль GAZ Соболь с 6 местами. Таксист выехал из Вологды 15 октября в 13:00 и закончил поездку в 6:00 следующего дня: всего 17 часов на дорогу с учетом остановок. За поездку вологжане выложили 21 440 рублей и пересекли 7 областей.
Самая продолжительная поездка на такси в России была зафиксирована в 2016 году. Трое пассажиров преодолели 9200 километров по маршруту Изобильный (Ставропольский край) — Уссурийск (Приморский край).
ИСТОЧНИК KP.RU