Череповчанка погибла в собственной квартире

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-19T20:03:29+03:00

В городе металлургов на проспекте Победы в доме №146 произошел пожар

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В Череповце накануне поздно вечером на кухне в одной из квартир на 3 этаже дома №146 по проспекту победы произошло возгорание. Погибла 54-летняя хозяйка жилплощади, медики не смогли ее реанимировать. 57-летний мужчина получил ожоги головы.

Кухня площадью 3 кв.м. выгорела, сгорел диван, коридор закопчен. 5 человек удалось эвакуировать. Причиной пожара признали неосторожное обращение хозяйки с огнем, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU