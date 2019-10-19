Череповчанка погибла в собственной квартире
В городе металлургов на проспекте Победы в доме №146 произошел пожар
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В Череповце накануне поздно вечером на кухне в одной из квартир на 3 этаже дома №146 по проспекту победы произошло возгорание. Погибла 54-летняя хозяйка жилплощади, медики не смогли ее реанимировать. 57-летний мужчина получил ожоги головы.
Кухня площадью 3 кв.м. выгорела, сгорел диван, коридор закопчен. 5 человек удалось эвакуировать. Причиной пожара признали неосторожное обращение хозяйки с огнем, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области
ИСТОЧНИК KP.RU