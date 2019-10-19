2019-10-19T19:53:14+03:00
Звезды

В Вологде ТЮЗ открыл новый сезон

Премьерной постановкой стал "Каменный властелин"
Евдокия САХАРОВА
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Вологодский ТЮЗ начал новый творческий сезон драмой о Дон Жуане.

Художественный руководитель театра народный артист России Борис Гранатов признался, что пьеса Леси Украинки понравилась ему необычной трактовкой известного сюжета соблазнителе и его каре. Произведение написано в 1912 году, Россия меж двух революций. Ставятся вопросы о свободе человека, власти и любви. Перевод пьесы с украинского выполнен Маргаритой Алигер. Борис Гранатов хорошо знает язык, поэтому спектакль близок к авторскому тексту.

Дон Жуана играет Виктор Харжавин, в роли донны Анны Анастасия Латкина и Дарья Сахновская, в роли Командора – заслуженный артист России Игорь Рудинский и Эдуард Аблавацкий.

Ближайшие спектакли пройдут 26 октября, 2 и 16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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