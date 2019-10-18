2019-10-18T21:05:31+03:00
Происшествия

Тело пропавшего вологжанина ищут в местном карьере

32-летний Виктор Пасечный ушел из дома в неизвестном направлении год назад
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодском районе криминалисты осматривают Лисицинский карьер. Там ищут следы пропавшего год назад 32-летнего жителя Вологды. Виктор Пасечный вышел из дома, оставив все вещи, и больше не появлялся. Возбуждено уголовное дело по факту пропажи вологжанина.

Следственный комитет России и водолазы группы «Добротворец» со спецтехникой пытаются найти тело пропавшего. В сентября часть трассы М-8 осматривали полицейские с собакой. Весной следователи и волонтёры ПСО «ЮК-СПАС» вели поиски в районе посёлка Грибково. Результатов пока нет, сообщает региональное СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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