Детсадовцы сдали ГТО в Вологде

СЕГОДНЯ 20:30 2019-10-18T20:53:59+03:00

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В Вологде дошколята получили значки ГТО. Два десятка воспитанников детсадов № 92 «Ивушка» и № 106 «Золотой ключик» заслужили золотые и серебряные знаки отличия. Дети приняли участие в фестивале «Первые шаги», где прошли 7 испытаний. Нормы ГТО можно сдавать уже с 6 лет. Претенденты обычно выполняют челночный бег, отжимания, наклоны, прыжки в длину с места и метание теннисного мяча в цель.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ввели в России с 1 сентября 2014 года. Нормативы и испытания различаются для разных возрастов, мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU