2019-10-18T20:53:59+03:00
Спорт

Детсадовцы сдали ГТО в Вологде

23 маленьких вологжанина получили свои первые значки ГТО
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде дошколята получили значки ГТО. Два десятка воспитанников детсадов № 92 «Ивушка» и № 106 «Золотой ключик» заслужили золотые и серебряные знаки отличия. Дети приняли участие в фестивале «Первые шаги», где прошли 7 испытаний. Нормы ГТО можно сдавать уже с 6 лет. Претенденты обычно выполняют челночный бег, отжимания, наклоны, прыжки в длину с места и метание теннисного мяча в цель.

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ввели в России с 1 сентября 2014 года. Нормативы и испытания различаются для разных возрастов, мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде баровладелец заколотил окна соседям-жалобщикам
В Череповце на проспекте Победы кроссовер сбил школьницу
В Череповце на улице Архангельской появились 6 светофоров
В Вологде бизнесмен снес несущие стены на первом этаже жилого дома
В Вологде горит двухэтажный деревянный дом
В страшную аварию попали вологжане в Карелии
В Тотьме пропал 17-летний студент
В Череповце организатор публичного дома отправилась под суд
В Череповце ребенок был госпитализирован с никотиновым отравлением
Харовчанин отправлял молодого человека побираться
Едва не убился: мужчина пытался убежать от росгвардейцев и врезался в колонну
В Вологодском детском музыкальном театре может рухнуть крыша
Под Великим Устюгом на трассе сгорел КамАЗ
Писательница Ольга Ильичева намерена занять кресло мэра в Череповце
"Ритуал" не оплатил ремонт мемориала Введенского кладбища
Вологжанин уехал в Москву на заработки и пропал