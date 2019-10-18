2019-10-18T20:12:54+03:00
Авто

В Череповце на улице Архангельской появились 6 светофоров

В ближайшие дни специалисты будут наблюдать за техникой, чтобы внести необходимые корректировки
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов улица Архангельская обзавелась 6 новыми светофорами. Специалисты компании ВАД подключили их на днях, теперь в ближайшее время будут корректировать работу.

Фирма планирует объединить новые светофоры с "зелёной волной" проспекта Победы. Когда реконструкция аппаратуры будет завершена, ее передадут на на баланс МУП "Электросвет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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