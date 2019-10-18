В Вологде бизнесмен снес несущие стены на первом этаже жилого дома

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-18T19:51:35+03:00

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В Вологде у жильцов дома возник конфликт с местным предпринимателем, который выкупил первый этаж здания под магазин. Речь идет о жилом доме №37 на улице Мира. Вологжане бояться, что дом рухнет, т.к. бизнесмен снес все перегородки на этаже и прорубил два входа в торце здания. Кроме того, в пятиэтажке нарушена вентиляция, на первом этаже демонтированы радиаторы, газопровод, канализация. Жители жалуются на холод.

Конфликт продолжается уже более 10 лет. Теперь отчаявшиеся обратились к председателю Законодательного Собрания Вологодской области Андрею Луценко. Он обещал передать вопрос юристам и замерить температуру в квартирах. Государственная жилищная инспекция уже зафиксировала факт незаконной перепланировки и порчи общего имущества дома. Дело пойдет в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU