В Вологде горит двухэтажный деревянный дом

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-18T18:19:34+03:00

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В Вологде в 17:45 загорелся двухэтажный деревянный дом. Огонь заметили проезжавшие мимо автомобилисты и вызвали пожарных.

Дом находится в Заречье, на улице Комсомольской, 17, - между улицами Гоголя и Горького.

На место выехали пожарные. Как говорит очевидец, огонь полыхал со стороны проезжей части улицы Комсомольской, однако за считанные минут переместился на другую сторону.

По словам местных жителей, дом был выставлен муниципалитетом на торги. Он был расселен, в него свободно можно проникнуть посторонним. Во дворе находятся бесхозные сарайки.

В эти минуты тушение пожара продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU