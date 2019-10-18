2019-10-18T17:29:28+03:00
Происшествия

В страшную аварию попали вологжане в Карелии

Автомобиль Datsun врезался в стоявшую фуру
Иван Чухнин
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Машина получила сильнейшие кузовные повреждения.Машина получила сильнейшие кузовные повреждения.Фото: из архива ГИБДД.
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ЧП случилось 18 октября на 628 км трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии.

В ДТП пострадали вологжане.

Как сообщает ГИБДД Республики Карелии, грузовик Scaniaстоял на обочине дороги.

В темное время суток - авария произошла около 1:50, в него врезался Datsun.

Из-за сильнейшего удара бюджетная легковушка полностью разбита. Водителя и пассажира ее с травмами срочно госпитализировали в районную больницу.

Обстоятельства происшествияуточняются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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