В страшную аварию попали вологжане в Карелии
Автомобиль Datsun врезался в стоявшую фуру
Машина получила сильнейшие кузовные повреждения.Фото: из архива ГИБДД.
Изменить размер текста:
ЧП случилось 18 октября на 628 км трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии.
В ДТП пострадали вологжане.
Как сообщает ГИБДД Республики Карелии, грузовик Scaniaстоял на обочине дороги.
В темное время суток - авария произошла около 1:50, в него врезался Datsun.
Из-за сильнейшего удара бюджетная легковушка полностью разбита. Водителя и пассажира ее с травмами срочно госпитализировали в районную больницу.
Обстоятельства происшествияуточняются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU