В Череповце организатор публичного дома отправилась под суд
Череповчанка 1966 года рождения пойдет под суд за организацию публичного дома. Против нее возбуждено уголовное дело.
Злачное место появилось и активно работало в Заягорбском районе города. Секс-услуги там оказывали девушки от 18 до 35 лет. В клубе работали ещё шесть менеджеров - они организовывали поток клиентов и организовывали для них досуг.
Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие активную работу притона. Череповецким отделом МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Женщине-организатору грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU