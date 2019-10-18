В Череповце организатор публичного дома отправилась под суд

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-18T15:16:40+03:00

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Череповчанка 1966 года рождения пойдет под суд за организацию публичного дома. Против нее возбуждено уголовное дело.

Злачное место появилось и активно работало в Заягорбском районе города. Секс-услуги там оказывали девушки от 18 до 35 лет. В клубе работали ещё шесть менеджеров - они организовывали поток клиентов и организовывали для них досуг.

Полицейские изъяли доказательства, подтверждающие активную работу притона. Череповецким отделом МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Женщине-организатору грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU