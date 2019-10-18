В Череповце ребенок был госпитализирован с никотиновым отравлением

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-18T14:53:59+03:00

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В Череповце медики зарегистрировали первый случай отравления снюсом. Это один из видов бездымного табака, содержание никотина в котором в несколько раз выше, чем в обычном.

Ребенок с отравлением поступил в детское отделение первого областного психоневрологического диспансера. У него диагностировали никотиновую ломку. Подросток был дезориентирован, беспричинно смеялся и не реагировал на замечания.

«У подростка мы наблюдали явление ломки, сообщил «Вести35» заведующий детского психиатрического отделения Вологодского областного психоневрологического диспансера Юрий Афанасьев. — В одной порции снюса может содержаться столько никотина, сколько в 2–3 сигаретах».

Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологодская облать", именно такое вещество распространялось в элитной кадетской школе «Корабелы Прионежья», что находится под Вытегрой. Сейчас там проводится служебная проверка.

Законодательством запрещена продажа такого вида табака. Однако в Вологодской области его возможно купить во многих табачных лавках.

ИСТОЧНИК KP.RU