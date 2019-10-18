Харовчанин отправлял молодого человека побираться
Он попал под суд
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Харовчанин нашел себе собутыльника из числа несовершеннолетних. Он несколько дней распивал спиртные напитки вместе с ним, причем угощался он на деньги подростка.
Когда и деньги, и алкоголь закончился, взрослый отправил юношу побираться на улицу.
На юного побирушку обратили внимание полицейские. На его наставника возбудили уголовное дело. Суд решил, что любитель выпить с несовершеннолетними будет год заниматься в исправительных работах. 5 процентов из зарплаты будет перечисляться в доход государства, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU