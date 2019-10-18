2019-10-18T13:01:34+03:00
Общество

Едва не убился: мужчина пытался убежать от росгвардейцев и врезался в колонну

Так неудачно закончилось ограбление супермаркета
Иван Чухнин
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17 октября около 17 часов охранник нажал тревожную кнопку в супермаркете на улице Годовикова. По тревоге срочно выехал наряд.

Как оказалось, нетрезвый 28-летний посетитель пришел в магазин, взял с полки бутылку абсента, а затем пытался вынести ее мимо кассы. Стоимость товара - 250 рублей.

Росгвардейцы предложили "несуну" проехать в отдел полиции для установления всех обстоятельств. Но мужчина отказался и попытался убежать.

Он успел разбежаться и на скорости на выходе врезался в колонну здания. Так что бойцам вневедомственной охраны пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. От госпитализации череповчанин отказался. Его передали полицейским.

Составлен материал об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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