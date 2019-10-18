В Вологодском детском музыкальном театре может рухнуть крыша

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-18T12:26:43+03:00

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Родители детей, занимающихся в Вологодском детском музыкальном театре, что на Советском проспекте в Вологде, выступили с требованием обезопасить их детей: кровля здания может обрушиться. Ремонт, который планировали на лето, так и не был произведен. Под петицией с требованием срочно отремонтировать кровлю, заменить стропила, уже собрала более 500 подписей. По мнению вологжан, крыша может не выдержать снеговой нагрузки.

В Интернете появились фотографии прогнивших стропил. Как сообщает портал "Город Во", сейчас актовый зал и сцена закрыты для занятий. Например, 17 октября четвероклассники вместо актового зала ДМТ занимались в помещениях школы № 23 «Созвучие».

Как сообщили порталу «Город Во» в детском музыкальном театре, занятия из актового зала были перенесены в связи с началом ремонтных работ. Все остальные классы и помещения театра работают, там занимаются дети.

ИСТОЧНИК KP.RU