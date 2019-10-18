Под Великим Устюгом на трассе сгорел КамАЗ

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-18T11:57:51+03:00

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Под Великим Устюгом на дороге сгорел КамАЗ. ЧП случилось 17 октября на 24 километре автодороги Великий Устюг-Луза. Очевидцы позвонили пожарным.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение поступило в 8:45. На место выехали две пожарные машины. Но добраться к горящем у авто они смогли лишь к 9:25 - автомобиль уже догорал. Через пять минут пожар был потушен, но КамАЗ полностью уничтожен огнем: повреждены моторный отсек, выгорела кабина.

По все видимости, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. Водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU