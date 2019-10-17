Писательница Ольга Ильичева намерена занять кресло мэра в Череповце

17 Окт. 22:33 2019-10-17T22:33:26+03:00

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11 человек пожелали стать мэром Череповца и даже написали заявления. Прием документов закончился. Одиннадцатым кандидатом на пост мэра Череповца стала писатель Ольга Ильичёва. 25 октября пройдет заседание конкурсной комиссии, где будут рассмотрит программы развития города, представленные кандидатами. Так что имя нового мэра будет известно уже в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU