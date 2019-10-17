2019-10-17T22:33:26+03:00
Общество

Писательница Ольга Ильичева намерена занять кресло мэра в Череповце

Всего на один пост - 11 кандидатов
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 человек пожелали стать мэром Череповца и даже написали заявления. Прием документов закончился. Одиннадцатым кандидатом на пост мэра Череповца стала писатель Ольга Ильичёва. 25 октября пройдет заседание конкурсной комиссии, где будут рассмотрит программы развития города, представленные кандидатами. Так что имя нового мэра будет известно уже в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Ритуал" не оплатил ремонт мемориала Введенского кладбища
Вологжанин уехал в Москву на заработки и пропал
Вологжанин пытался закинуть две бутылки с алкоголем в колонию-поселение
На Вологодчине полностью сгорел магазин
Почти на миллиард рублей имущества арестовали у вологодского банкира
"Альпийская баллада" прозвучит на открытии новой сцены Камерного театра в Вологде
Женщина получила травму в центре Вологду прямо в салоне автобуса
Мужчина погиб в своей квартире из-за неисправного электроприбора
В Череповце пациенты психоневрологического диспансера будут посещать школу искусств
Набережную Череповца миновала парковка
Вологда потратит в 2 раза больше средств на реставрацию испорченного мемориала
Череповецкий слепой получил грант президента на интерактивный музей
В Череповце поднимут плату за проезд
Череповчанка стала лучшим специалистом по реабилитации инвалидов
Губернатор Вологодчины посоветовал заниматься скандинавской ходьбой
Мэр Вологды отчитался о 14 новых тротуарах
В Вологодской области мужчина и женщина погибли от неосторожного курения
Собака Неон нашла грабителя по "горячим" следам
В Вологде сожгли более 20 килограммов санкционных сыров и колбас
Уволенный 21-летний вологжанин едва не прыгнул с моста
Компания пьяных садистов издевалась над своим товарищем почти пять суток
Ноу-хау: в элитной гимназии введен запрет на пользование смартфонами