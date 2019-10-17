"Ритуал" не оплатил ремонт мемориала Введенского кладбища

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-17T17:04:40+03:00

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Вологодский предприниматель обратился с иском в Арбитражный суд. Он потребовал взыскать с муниципального казенного учреждения «Ритуал» 1 174 653 рублей 54 копеек стоимости работ - за проведение ремонта стелы на мемориале Введенского кладбища.

Но МКУ «Ритуал» заявило о ненадлежащем выполнении работ: например, от ступеней на мемориале отпали плиты вместе с клеем, на котором они держались; в нескольких местах плиты съехали.

Представитель настаивал на возможности использовать стелу по назначению, в подтверждение даже представил фотографии, на которых курсанты и офицеры выстроены в парадной форме на фоне обелиска, а также возлагают венки.

В ходе рассмотрения дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Заключение гласило, что облицовочные материалы и выполненные работы не соответствуют требованиям или выполнены не в полном объеме, например, работы по замене облицовки лестничных маршей и ступенчатого покрытия по периметру стелы, работы по замене поручней и окраске перил, толщина плит, ширина швов облицовки, отсутствие сплошного заполнения клеевым раствором, на отдельных плитках наблюдаются трещины, сколы углов и пр..

Эксперт также определил, что стоимость выполненных работ и материалов в соответствии с актом о приемке выполненных работ составляет 1 412 573 рубля 45 копеек, при этом стоимость устранения недостатков - 2 037 193 рубля 20 копеек.

В результате Арбитражный суд принял сторону "Ритуала".

Как напоминает пресс-служба судов, мемориал на территории Введенского кладбища установлен в память о воинанах-вологжанах, погибших, во время Великой Отечественной войны. На территории кладбища захоронено порядка 4 000 солдат и офицеров Советской Армии, умерших в госпиталях города Вологды в 1941-1945 годах от ран, полученных на фронтах Великой Отечественной войны. На воинском кладбище был перезахоронен прах дважды Героя Советского Союза, летчика-аса, А.Ф. Клубова.

ИСТОЧНИК KP.RU