Вологжанин уехал в Москву на заработки и пропал

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-17T14:52:59+03:00

ПСО "Ты не один" приступили к поискам пропавшего вологжанина.

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Вологжанин уехал и пропал. 34-летний Андрей Карабанов - житель Череповца. Как сообщается в группе ПСО «Ты не один», он отправился из Великого Устюга на заработки в столицу.

10 октября он выехал из города на Сухоне-реке, прибыл в Москву. 12 октября он ушел из квартиры, которая находится на улице Авиамоторная 67/8. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Егор рост - около 175 см, есть родинка на лбу, атакже шрам от губы до носа, нет зуба. Был одет в черную кожаную куртку, коричневые узкие джинсы, кепку и черные кроссовки Nike.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Андрея Карабанова, просят позвонить либо в полицию — 102, либо волонтерам — 8911-505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU