Вологжанин пытался закинуть две бутылки с алкоголем в колонию-поселение
Отдел безопасности колонии-поселения №6, которая находится в Грязовце, поймал нарушителя. Он попытался передать запрещенные продукты осужденным.
Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.
30-летний мужчина сам был осужденным данного исправительного учреждения. Выйдя на свободу, он хотел поддержать коллег. Мужчина пытался перебросить через ограждение две пластиковых бутылки с алкоголем. Но его незаконные действия заметили и пресекли. Мужчину задержали, в отношении его составлен протокол об административном правонарушении.
Как нам сообщили, метатель алкоголя, скорей всего, будет оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU