2019-10-17T14:33:00+03:00
Общество

Вологжанин пытался закинуть две бутылки с алкоголем в колонию-поселение

Ему грозит штраф
Иван Чухнин
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Отдел безопасности колонии-поселения №6, которая находится в Грязовце, поймал нарушителя. Он попытался передать запрещенные продукты осужденным.

Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.

30-летний мужчина сам был осужденным данного исправительного учреждения. Выйдя на свободу, он хотел поддержать коллег. Мужчина пытался перебросить через ограждение две пластиковых бутылки с алкоголем. Но его незаконные действия заметили и пресекли. Мужчину задержали, в отношении его составлен протокол об административном правонарушении.

Как нам сообщили, метатель алкоголя, скорей всего, будет оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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